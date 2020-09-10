解放軍戰機。(圖/本報資料照)

直播》共機頻繁擾台 國防部、外交部罕見開記者會回應

大陸解放軍近期在黃、渤海一代進行軍演，但台海周邊情勢今天和昨天也傳出共軍多架戰機進擾，國防部昨表示，上午有超過20架中共解放軍SU-30、運8等多型軍戰機，搭配反潛機分批次飛進我方西南防空識別區。國防部今天晚間也召開臨時記者會說明。

據指出，參謀總長黃曙光上將昨天進入衡山指揮所坐鎮。國防部今9日表示，我空軍派遣空中兵力嚴密監控、應對。國防部強調，國軍聯合情監偵作為，均能即時掌握敵情，並依戰備規定適切應處，捍衛國防安全。

國防部在晚間記者會表示，解放軍演訓區域已進入我防空識別區，影響到我空防。因為外界有許多猜測，國防部有必要說明。

對於國防部「109年中共軍力報告」，指出演訓會常態化，且今天甚至有運8軍機出現，甚至傳出有25次的驅離情形，是否有所回應？國防部指出，是因共軍大型海空聯合演訓，進入防空識別區，有必要進行說明。

亦有記者提問「總共有多少軍機進犯？國軍是否有派戰機攔截？」，作戰計畫室次長表示，國軍都有全程監控。對於共機常態化騷擾，是否是一種消耗戰？國軍強調，會因情勢變化有不同的因應計畫。

對於外傳解放軍有意奪取東沙島，藉美軍機艦不在附近，是否有派艦突襲奪島可能？作戰計畫室次長表示，共軍是海空軍兩軍種軍演，並沒有包圍東沙島，評論與事實違背，有相關情況都會派遣優勢兵力到場，共軍軍艦類別不便說明，做好所有戰備整備，東沙島戰備計畫完整，相關情勢都在掌握中。

至於「為何國防部新聞稿會出現防空識別區與應變區２種用詞？」情次室表示，２種用法都是同一種說法。

有記者提問，「共軍戰機頻繁擾台是否構成挑釁？」國防部情報室次長表示，對方希望是形成常態，壓縮我活動空域，這當然是嚴重挑釁，就作戰層面而言，仍會避免擦槍走火。

最後，國防部副部長張哲平上將表示，這兩天，中共解放軍連續2天進入我西南海空域演訓、騷擾，這些軍事行動，已經對我空防造成嚴重的影響，也對區域的和平穩定形成威脅，而且這些軍事行動的位置，就在國際航線上，對國際飛航安全也會造成影響。

大陸共軍9、10日在西南海空域演訓示意圖。(圖/國防部提供)

解放軍蘇愷30戰機。(圖/國防部提供)

共軍殲10戰機。(圖/國防部提供)

共軍運8軍機。(圖/國防部提供)

我們呼籲北京當局，應該要求解放軍有所節制，近期的騷擾行動，已經引起台灣人民的反感，不要再當麻煩的製造者，應該共同對區域的和平穩定做出貢獻。國防部也向國人報告，國軍聯合情監偵的作為，對於敵情都能夠即時的掌握，並且依照戰備規定，做適切的應處。

我們再次呼籲，絕對不要低估國軍守護家園的決心，也不要忽視台灣人民確保自由民主的堅定意志；國軍絕對有信心、也有能力，與國人共同捍衛國家安全。

(中時新聞網)