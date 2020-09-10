國民法官只剩在2年3個多月的準備期間，司法院今舉辦「國民法官法施行籌備會議」第一次會議，司法院許院長宗力特別蒞臨致詞，希望大家加緊步伐、著手準備工作，迎接這個司法地殼變動的關鍵時刻。

許宗力說，為了讓國民法官制度在2023年順利啟動，司法院已經著手開展一系列循序漸進的推動措施，研擬包括「教育訓練」、「基礎規劃」、「子法研訂」、「研究評估」、「宣傳推廣」等各個面向的工作計畫，並擬定推動期程。

他說，國民法官制度的核心在於廣大國民的參與，涉及層面甚廣，需要政府各部門乃至於民間團體的協力參與、密切合作。因此，司法院已成立〈國民法官制度推動聯繫小組〉，與行政院相關部會及律師團體共同研商推動與宣導新制的可行措施。

許宗力希望在制度宣導方面，必須深入地方的每一個角落，細心耐心地說明，誠摰誠懇地邀請，讓國民理解、接受新制，使新制成為生活的一部分；在打造迎接國民法官的法庭環境方面，必須無微不至地規劃各項軟硬體設施，讓每一位前來的國民，不管來自何處、有什麼需求，都受到妥善照顧，安心且公正地參與審判工作

各法院要利用有限的資源，在短時間內完成所有軟硬體建置、人員訓練、行政及審判相關作業流程的規劃，不是一件容易的事情；籌備會議，就是司法院與各法院攜手實現國民法官新制的起點，司法院將是各法院最堅實的後盾。

(中時 )