新竹一位張姓男子在短期內3度騎腳踏車尾隨在少女後面，大伸鹹豬手襲臀或意圖猥褻，經受害者報警後，警方調閱監視器逮人。張男雖坦承犯行也保證不再犯，但檢察官認為張男至今仍無病識感，認定其有高度再犯可能，向法官申請延押。

據《ETtoday新聞雲》報導，張姓男子無業且平時常騎腳踏車外出閒晃，在今年8月時他尾隨一名騎腳踏車的國中妹直到家門口，趁她下車時，偷摸一把國中妹妹的屁股，嚇得妹妹趕緊衝進家中。

而一周後，張男又再度尾隨騎腳踏車雙載的少女，先是推了後座的少女背部，再往下滑過後座少女的嫩臀，兩位少女發現被變態跟蹤，意圖想甩開，未料卻運氣不好騎進死巷，張男竟圍堵住少女們，並趁其對2位少女到處亂摸，還誇張的環抱，經一番猥褻後才離去。2位少女返家後隨即和家人訴說遇上色狼一事，家人氣得立刻報警。

警方經調閱監視器後隨即逮到張男。檢方認為，張男於短時間內3次猥褻少女，危害善良風俗秩序，雖其坦承犯行，但犯後至今仍無病識感，也未曾有就醫紀錄，難保若再度遇到相同犯案場景，他忍住慾望不偷摸。因此判定其有高度再犯風險，便請示法院裁處延長羈押。

(中時新聞網)