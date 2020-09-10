台北市警察交通大隊大力宣導行人、小客車等，在行駛十字路口時，必須要多加注意的安全守則。(台北警察交通大隊)

台北市警察交通大隊統計109年1月至8月31日交通事故，造成40人死亡，較108年同期死亡減少20人，無論交通傷亡人數及降低人數皆為六都成效最好，防範事故成效良好，但為進一步減少行人事故的傷亡，分析車輛肇事以「搶越行人穿越道(不禮讓行人)」及「未注意車前狀況」為其中因素、行人肇事原因以「未依規定行走行人設施」及「未依標誌、標線、號誌或手勢指揮穿越道路」為主，行人違規亦為本次重點執法項目。

台北市政府警察局擇定轄內154處多事故及重要路口規劃勤務，統計首週共取締6,611件違規，其中汽機車不停讓行人1,116件、闖紅燈(含紅燈右轉)3,281件、行人違規2,214件；另9月1-7日路口事故共發生274件，354人受傷，與去年同期(307件400傷)比較，事故減少33件、受傷人數減少46人；本專案實施並未訂定績效目標值，而是以事故防制、改善交通秩序為主要目的，由各分局針對轄區易肇事及違規路口執行。

為維護路口通行安全，駕駛人和行人都需要共同遵守交通規則，臺北市政府警察局呼籲汽機車駕駛人行經路口或轉彎時，應減速慢行、停讓行人、尊重「行人路權」；行人也應依規定行走行人穿越道，不闖越車道行走，並遵守號誌、標誌、標線及指揮規定，通行才有保障。

(中時新聞網)