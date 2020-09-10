經濟部為落實政府協助青年創業圓夢政策，執行行政院指示於疫情期間振興經濟，修正青年創業及啟動金貸款要點，由中小企業信用保證基金全力配合，提供優惠信用保證，支持青年頭家專注打拼事業，1個月信保核保貸款1,156件，已超過今年1～7月累計承保件數1,122件。

信保基金表示，為落實政策加強廣宣，信保於8月配合經濟部中小企業處辦理9場說明會，並以返鄉青農創業為題製作宣導影片，再規劃60場「青年創業貸款保證資源說明會」，全台走透透。統計貸款要點8月1日修正後，截至9月8日止，在各金融機構努力下，短短1個月信保基金已核保1,156件，已超過1～7月累計承保的1,122件，且逼近2018年全年度辦理件數，顯示政府提供貸款及保證優惠措施，確能符合青年創業家需要，促進青年創業。

信保基金指出，這次修正簡化申貸作業程序、減輕貸款利息負擔，協助青年圓夢，提供貸款100萬元以下，得以申請表格取代計畫書撰寫、資料完備後7日內完成審查、保證成數9.5成、前五年貸款利息由政府補助等優惠措施，協助青年頭家取得創業經營所需資金，營造有利青年創業環境。

信保基金說明，青年創業及啟動金貸款「免、免、157，一起圓夢去」，即8月1日起新增貸款歸戶金額100萬元以下小額貸款，信保基金保證9.5成。第一個「免」是以負責人名義申請，歸戶金額100萬元以下，免徵提保證人。第二個「免」是申請貸款金額100萬元以下，得免計畫書，以申請表取代計畫書。「1、5、7」為新增貸款歸戶金額100萬元以下，政府補貼前五年利息，資料完備後7日內完成審核。

(工商 )