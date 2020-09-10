新生代演員嚴浩曾演出《我們與惡的距離》社工撩曾沛慈、在《與鯊魚接吻》中飾演宏正公司的兄弟，他日前出席伊甸基金會中秋月餅開賣記者會，與身心障礙者一起包裝、烘焙，做月餅過程中，體會到慢工出細活的工法及學習培養耐心。

嚴浩回憶，19歲時出了嚴重車禍，導致躺醫院一年，臉部還打鋼釘固定，讓他經歷反覆咳血、吐血，至今不敢將鋼釘取出，也讓他體會到身體無法自主時，需要人照顧的辛苦，從此他勤做公益，這也是第二次出席伊甸基金會活動。

嚴浩有著六塊肌，不擔心吃月餅會胖，他說自己從小有氣喘，之前去日本唸書時練舞龍舞獅，反而讓他氣喘少發生，讓他從此愛上運動健身，像是攀岩、潛水都難不倒他，一天不運動就會身體癢不對勁，堪稱是「健身狂」，也練就結實肌肉。最近他演出網劇接觸射箭，笑說快變神射手，而劇組在鄉下取景，體質敏感的他晚上睡覺被「盯上」，整夜無法入眠，讓他印象深刻。

嚴浩日前出席伊甸基金會中秋月餅開賣記者會。（星火映畫提供）

嚴浩和身心障礙者一起做月餅。（星火映畫提供）

(中時 )