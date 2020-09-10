導演錢人豪（左起）、陳德容、導演姜寧在活動現場合影。（陳德容提供）

電影《海霧》於9日晚間在信義區舉辦首映會，在首映會上，有「玉女」稱號的陳德容，特別受邀以嘉賓身份出席，陳徳容透露，自己當年是以電影出道，這次回到台灣，不但已經有計劃重回影壇，還多了一個電影製片人的身份。

陳德容說以前印象中台灣電影規模都比較小，但這次看到《海霧》，除了有這樣豪華演員陣容外，在海上取景氣勢磅礡的災難怪物驚悚電影，她直呼台灣電影真的不一樣了。同時陳徳容表示在明年初即將開拍的電影《山中森林》當中，將飾演有別於以往楚楚可憐的玉女的形象，電影深入討論在中山區林森北路這條花街上討生活的女性與道上兄弟情感上的糾葛，換言之她的角色跟尺度可能都會跟以往有很大的突破。

陳德容也對於其他已經曝光的演員名單李千娜及郭雪芙感覺非常期待，認為這兩位的顏值與演技都是台灣新一代女演員當中的翹楚，陳德容表示非常期待明年初與這兩位女明星的合作。

(中時 )