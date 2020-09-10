傑尼斯人氣偶像團體Hey! Say! JUMP推出最新影像作品《Hey! Say! JUMP 2019-2020 巡迴演唱會 PARADE》，該次巡迴從2019年冬天到2020年初於日本4大巨蛋舉行，而本作收錄內容為東京巨蛋的演唱會，大前輩KinKi Kids近畿小子的堂本光一也參與幕後製作。

演唱會本篇以2019年10月發行的專輯《PARADE》為中心，包含1首組曲共熱唱27首歌曲。甫開場山田涼介露出妖嬈的微笑說道：「歡迎來到PARADE。」將歌迷的熱情帶到最高點，歌曲來到〈我是吸血鬼〉，團員與Johnny’s Jr.以魔術的手法互換登場，瞬間將歌迷帶進黑暗又神祕的世界，接著8名團員化身奇幻角色「Jumpuu」，演唱〈Pu之歌〉。

一轉演唱會前半「西洋」的風格，後半由中島裕翔充滿魄力的太鼓加上八乙女光華麗的三味線合奏開場，大螢幕中映出日本四季變遷的美景，團員們戴著狐狸面具登場。演唱人氣歌曲〈Give Me Love〉時，山田涼介與知念侑李使用布匹挑戰「飛天」特技，抒情曲〈Last Dance〉由擔任伴舞的後輩團體Travis Japan以優美的舞姿作為背景，團員們在簡單的舞台上深情獻唱。

在這場巡演中，由Hey! Say! JUMP的大前輩堂本光一親自指導山田涼介與知念侑李「布匹飛天」的技巧，曾參與幕後一事在粉絲間引起熱烈討論。除此之外，Hey! Say! JUMP的專輯《PARADE》中以狼為形象設計的官方吉祥物．Wolpuu其實也是由堂本光一獻聲，對此堂本光一說道：「整體的表演我都有參與幕後，因此順勢被詢問『願不願意擔任Wolpuu的聲音？』。」在配音時沒有任何加工或使用變聲器，完全是以原音進行配音，對於自己的聲音與Wolpuu的形象契合這點，連堂本光一本人也很意外。

(中時 )