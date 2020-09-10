由張震參演，奧斯卡提名導演丹尼維勒納夫執導的科幻冒險動作電影《沙丘》（暫譯）日前曝光全球首支預告，片中張震飾演的惠靈頓岳醫生首次以動態形式登場，見他身著長袍眼神淩厲，緩步從人群中走出，還使出撩髮「摸頭殺」，展現男神強大氣場。

張震曾透露：「岳醫生是一位悲劇性人物，他情感豐富，戲劇張力非常大，有帶動觀眾情感的角色任務，這也是我對這個角色感興趣的原因。」談及此次拍攝體驗，張震直言十分過癮，好萊塢演員對戲劇的理解力都非常強，表演準確到位，在這樣的團隊裡工作可以專注於表演，是一次很特別的經驗。

而丹尼維勒納夫談起與張震合作的感受，盛讚：「我看過他很多電影作品，被他自然的表演所打動，他是這個世界上我最喜歡的演員之一。」張震與《沙丘》的緣分源於第71屆坎城國際電影節，與丹尼維勒納夫同作為評委出席期間結識並相互欣賞，此後便獲邀請出演。

《沙丘》改編自法蘭克赫伯特編著的同名經典科幻巨著，電影製作及演出陣容十分強大，被網友譽為「神仙陣容」、「沙丘天團」，除張震外，還有「甜茶」堤摩西柴勒梅德、在《不可能的任務》系列驚豔出演的蕾貝卡弗格森、《星際大戰》系列演員奧斯卡伊薩克、《復仇者聯盟》中的「薩諾斯」喬許布洛林、「蜘蛛人女友」千黛亞、《水行俠》傑森摩莫亞等人。

(中時 )