民眾天天都在使用的通訊軟體LINE，最近多了兩款和運動有關的貼圖，柔道男將楊勇緯和輕艇金牌好手林雍傑跨界合作推出「海陸雙帥運動員」貼圖，一組台幣60元，歡迎喜愛運動、支持台灣運動員的朋友下載使用。

根據LINE在全球的統計，今年1月到5月群組通話數成長了330%，活躍用戶更高達2100萬個帳號，趣味貼圖是用戶經常討論的話題，為了增加柔道和輕艇運動能見度，讓喜愛運動的朋友們多一些社群通話上的風格展現，楊勇緯與林雍傑跨界合作推出貼圖，由知名運動插畫家傑洛米操刀，透過傳神描繪運動員的外型特色結合運動專項，讓這款貼圖更特別。

楊勇緯說自己最喜歡「專注」的這張貼圖，因為畫得很有意境，也很能表現柔道的特色；而林雍傑則喜歡自己扛上輕艇的酷勁模樣，十分寫實有型。

目前許多國際體育賽事延期或停辦，2020東京奧運柔道項目資格賽今年賽程也取消，楊勇緯維持訓練備戰之餘，昨天也回到母校台中后里國中，與體育班學弟妹分享運動員心路歷程，希望協助學弟妹繼續堅持夢想，不管未來是否朝自己現在的專長繼續發展，只要秉持奧林匹克精神，一樣會幫助自己在人生規劃中擁有一片天。

(中時 )