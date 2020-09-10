台北君悅酒店今年迎來30歲，並祭出狂招邀請同樣為壽星的民眾慶生，讓與飯店同樣在1990年9月21日出生的限量30位民眾，報名後就可在當天出示身份證、免費入住君悅客房1晚，包含早餐之外，還能大啖館內人氣餐廳「凱菲屋」自助餐1客，即日起至18日開放報名，30個名額額滿為止（此活動2人成行，攜伴每人加價2020元+15.5%，至多2位）。

除了免費招待壽星入住，飯店也在9月9日至10月31日同步推出4大優惠方案，讓民眾都能一同歡慶飯店的30歲生日。「享住│歡慶三十」為在9月9日至10月9日前，透過台北君悅酒店官網預訂12月29日前之任一客房，即享史無前例的最低7折優惠，再免費加贈豐盛自助式早餐2客；住宿期間享有無限次使用綠洲健身中心、戶外溫水泳池、三溫暖等設施。若持實體振興券任一面額支付房費，還可直接加碼升等一個房型，視現場房況而定。

台北君悅酒店的Buffet餐廳彩日本料理也有同年壽星7折優惠。（台北君悅酒店提供）

「享吃│三十而立」為邀請同年壽星享餐飲優惠一起同樂，凡於1990年出生，即日起至9月30日之週一至週五至館內人氣凱菲屋、彩日本料理或Ziga Zaga義大利餐廳，在午間、晚間、下午茶餐期來用餐，並於現場須出示身分證或1990年出生之相關證件，即可享7折優惠，每桌至多4人同享優惠。

「享樂│三十有你」為喜歡健身的民眾能趁此時加入會員享划算好康，位在台北君悅酒店5樓、被譽為藏身台北繁華信義都會區的綺麗綠洲「Club Oasis 綠洲健身中心」，即日起至10月31日加入Club Oasis綠洲健身中心會員，就加贈總價值1萬3500元的免費會籍30天，會員可在占地1100坪的健身中心，使用包含戶外溫控游泳池、兩套健身房區、有氧教室，以及男、女獨立三溫暖等設施。

「享更多│三十更精采」則是即日起至10月31日止，凡預訂台北君悅酒店2020年10月1日至2021年3月31日期間之會議活動場地，完成簽約且支付訂金者可享凱悅天地會員（World of Hyatt）獎勵計畫紅利點數積分「3倍大放送」超值回饋。凱悅天地會員獎勵計畫，每1美元有效消費可轉換為5點紅利積分，可於全球凱悅國際酒店集團酒店兌換住房升等、標準客房免費入住、餐飲及SPA優惠等會員專屬權利。

(中時 )