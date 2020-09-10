【現場直播】外交部針對「近日共機擾台事件」舉行我國立場聲明記者會｜2020.09.10

大陸人民解放軍連續兩日（9月9日、10日）在台灣西南部空域進行大規模軍事演習，並有多架次解放軍軍機入侵我國的防空識別區（ADIZ）。外交部發言人歐江安今晚表示，大陸政府的軍事行動對台灣已構成嚴重挑釁，也是對區域安全穩定的嚴重威脅。中華民國政府對大陸政府的挑釁與威脅予以嚴厲譴責。

歐江安指出，大陸政府不顧區域安全穩定，公然入侵其他區域成員國的防空識別區，並做出挑釁行為，對區域、國際社會都是警訊。因為解放軍今天選擇在台灣周邊進行軍演，明天就可能在其他國家周邊進行同樣的威脅。

歐江安表示，國軍對於大陸軍機的侵擾均能即時掌握、有效應處。我國不會主動挑起爭端，惟面對威脅絕不退縮；國軍有堅定捍衛國家安全的決心與能力，請國人放心。

歐江安強調，大陸政府正為區域投入極端不穩定的因素，國際社會應該共同正視這項形成中的侵略性力量。為此，外交部在今日已經將中方的威脅資訊分別通報重要友我國家。中華民國政府呼籲愛好和平、支持區域穩定的國家，認知大陸政府對區域和平穩定威脅的嚴重性，並共同面對此一局勢。

(中時新聞網)