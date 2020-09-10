虎頭山創新園區打造全台唯一5G車聯網園區，園區不但建置5G創新示範應用中心，也與IKEA 宜家家居合作，打造友善的新創工作環境。（蔡依珍攝）

虎頭山創新園區打造全台唯一5G車聯網園區，園區不但建置5G創新示範應用中心，也與IKEA 宜家家居合作，打造友善的新創工作環境。（蔡依珍攝）

虎頭山創新園區打造全台唯一5G車聯網園區，園區不但建置5G創新示範應用中心，讓自駕車安全邁進一大步，也與IKEA宜家家居合作，打造友善的新創工作環境。

經發局長郭裕信表示，虎頭山創新園區去年6月開幕，市府積極打造成車聯智駕中心及資安物聯網中心，營運商勤崴國際率先全台在今年1月取得第一張可營運自駕車試車牌，但過去網路訊號不夠快速，車子影像回傳、雲端資料傳輸下載等都會碰到延遲的情況，因此在交通部科顧室挹注1300萬下，攜手中華電信打造全台第一個整合5G蜂巢式車間通訊，做為自駕車與路側設備通訊的5G垂直應用實證場域。

郭裕信說，結合5G高速率、低延遲、大連結特性，虎頭山創新園區全區覆蓋5G企業專網，可透過5G網路傳輸紅綠燈倒數秒數等訊號給自駕車的行車電腦，讓自駕車可以提早準備，提升安全性，避免傳統純靠辨識紅綠燈顏色而產生的誤差，釀成急煞或是闖紅燈，5G讓自駕車的安全防護再升級。

郭裕信也提到，市府也與IKEA宜家家居合作，引進商業空間家具讓辦公空間更人性化，像是可透過APP控制的智慧升降桌，符合人體工學增進工作效能，還能貼心提醒坐姿循環，另外還有可以透過市民卡開啟的個人置物櫃等，辦公環境也走在最前端。

(中時 )