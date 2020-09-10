已連續舉辦11年的台南新市毛豆節活動，將於11月7日舉辦，因應疫情，新市區農會煞費苦心安排節目，推出以毛豆為主題的為電影攝影比賽，今年活動也將移師至三里活動中心旁風雨球場辦理，10日下午農會也號召員工到產地整地，希望能趕快種下毛豆，趕上11月的活動。
新市毛豆節產業文化活動11年以來都在南科實中旁毛豆田舉辦，以利更多科技人及年輕學子體驗和觀察，今年由於該農田已被徵收，新市區公所區長譚乃澄推薦至新市區的公有場所，讓更多新市在地人參與，經過各方相關人員的評估，確定今年移師到三里活動中心風雨球場旁的農田。
每年大受親子歡迎的採毛豆趣味比賽，今年照常舉行，因此新市農會10日下午號召農會家政班、農業志工、四健義指、青農及產銷班員，一起到三里活動中心旁空地為整地。
由於新場地是重劃區，田區上面的土壤都是外來的，所以有很多的石頭，公所已聘雇很多人力整理，仍然留存有很多的石頭，以農田種植農產品的角度，仍須有許多改進的空間。
10日下午農會同仁與志工們拿著鋤頭、水桶、塑膠袋，大家一起動手撿石頭，先將地整好，後續將再改良土壤，讓劣地變良田，讓場地變得更適合種植毛豆，希望能趕上11月的活動。
(中時 )
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