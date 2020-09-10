網友貼出2張電費單，只見金額差了4千多。(圖擷取自PTT)

夏日炎熱不少人開啟冷氣消暑，一名網友在7月時表示，自己家中會吹2台冷氣，房間客廳各一，但收到7月的電費單，金額高達9197元，之後他改吹臥室的冷氣，客廳則由電風扇代替，結果這期的電費金額只要4660元，2張價差近一半。他發現之中的「暗黑原因」是因改吹主臥的變頻冷氣，才讓電費省下許多。

原PO在昨(9)日表示，自己在外租屋，格局為3房2廳，收到7月的電費單，金額高達9197元，但日前收到這期的電費單為4660元，讓他直呼「少了4537元，快一半！」更說他發現因主臥室裝的是「變頻冷氣」，但客廳的是傳統的「窗型冷氣」，所以之後他都在主臥室吹冷氣，客廳冷氣只有客人來才會開，或是只用電風扇，果真讓電費金額降了下來。

他也呼籲廣大的網友，趕緊檢查自己的租屋處是否也有這樣的情形，很有可能電費上漲原因和他一樣。不過，雖電費相較前期以降了許多，但是原PO仍覺得電費太貴，希望廣大網友能夠告訴他其他省電方式。

貼文發出後網友紛勸換變頻，「換變頻啦，電費至少省一半」、「變頻冷氣兩小時1度，換冷氣你電費可以省一半」、「如果住久一點自己裝一台變頻都划算。」而對於原PO仍不滿這期電費還是太貴，有網友則說，「三房兩廳4000多還嫌貴？乾脆住2坪套房好了。」

(中時新聞網)