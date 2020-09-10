曾擔任政治記者的台北市議員鍾沛君。(取自鍾沛君臉書)

前總統府發言人丁允恭被爆與女記者交往竟劈腿。曾是政治記者台北市議員鍾沛君，這兩天也被媒體、親友問到，政治人物到底都和記者怎樣互動。她透露，2016年陳菊、賴清德出訪日本的熊本，時任新聞局長的丁允恭擺爛，她跟陳菊告狀，陳菊當時回4個字：「我知道了」。

鍾沛君在臉書表示，她確實看過政治圈那種借勢借端的醜陋面孔。只是我比她幸運，記者是她出社會的第2份工作，進入媒體前先經歷了議會助理的洗禮。但線上不乏稚嫩的大學畢業生，離開校園就進入政治圈，同樣都是20出頭的年輕人，碰上男性居多的官員、民代，女記者相對比男記者更需要如履薄冰。對方逼進一點，當你以為的後退只是一點，警醒之時往往已退無可退。

鍾沛君透露，事實上，一直到週刊報導，她和一群同業才恍然大悟，當年丁允恭PO出兩人親密合照然後刪除，原來是為了想毀掉一度有新人生的Y記者。週刊沒寫的是，當年一度有幾家媒體報導丁允恭自爆女記者親密合照，新聞在非常短的時間內就下架得一乾二淨，如果丁允恭不是新聞局長，如果丁允恭不是陳菊市長的愛將，這件事，週刊早該在數年前報導了。

鍾沛君指出，Y記者曾輾轉託人找陳菊主持公道，但她低估了丁允恭在陳菊心中的分量。陳菊護丁允恭，她曾親身體驗過。2016年陳菊、賴清德出訪日本的熊本，時任新聞局長的丁允恭可說從頭擺爛到尾，採訪時程、內容一問三不知，本該居間協調市府和媒體的新聞局長，態度奇差無比，到了最後一天，她忍無可忍當面向陳菊一一細數不合理之處，陳菊當時笑咪咪地說，「我知道了」。

鍾沛君也預言，離開總統府的丁允恭，她非常樂觀地看好，他很快又會在政治圈復出，早晚而已。

(中時新聞網)