宅經濟發燒，任天堂Switch捷報頻傳，Sony遊戲機PlayStation 5（PS5）也拍板在今年11月開賣，迎接即將到來的遊戲機出貨旺季，鴻海旗下子公司鴻富錦精密電子（煙台）宣布斥資1億美元（折合新台幣約29.3億元）增資關聯企業鴻富泰精密電子（煙台），為擴產預做準備的意味濃厚。
鴻海旗下子公司鴻富錦精密電子（煙台）公告斥資1億美元（折合新台幣約29.3億元）增資關聯企業鴻富泰精密電子（煙台）。
經此次增資後，鴻富錦精密電子（煙台）握有鴻富泰精密電子（煙台）的持股將增加至28.66％，持股比例僅次於鴻富錦精密工業（深圳）及Lyell International Limited 的28.92％及42.42％。
法人指出，任天堂和Sony均為鴻海遊戲機的大客戶，主力廠區均座落在鴻海煙台廠，包括任天堂Switch及Sony PS5都在此地組裝，市場推估此舉，應是為了因應客戶訂單需求。
惟鴻海僅表示，主要是因應長期投資所需，至於一億美元的投資額亦會由自有資金支應。
(工商 )
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