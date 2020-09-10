鄭文燦送譚敬南生日禮物。(秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

鄭文燦送譚敬南花生糖。(秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

鄭文燦送譚敬南飛機。(秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

荷蘭在臺辦事處新任代表譚敬南（Guido Tielman）10日拜會桃園市長鄭文燦，恰好今天是譚敬南生日，桃園市府貼心準備蛋糕，盛情歡迎，讓譚敬南驚喜不已，直說「很感動」，雙方也針對都市規畫、創新科技及城市交流，雙方也互邀互訪。

鄭文燦表示，荷蘭發展創新、科技及城市循環經濟成績亮眼，桃園是電子產業重心，在科技產業創新上占有舉足輕重地位的半導體整合系統商ASML，正位在桃園的遠雄自由貿易港區，盼日後能與荷蘭在科技、創新及文化能有更多交流互動。

譚敬南說，過往曾在臺灣大學當一年交換學生，當時在荷蘭在臺辦事處服務三年，與臺灣緣分很深，也在海牙以及荷蘭駐布魯塞爾、北馬其頓、重慶、孟買的代表單位任職，著重歐洲統合、促進荷蘭與亞洲經貿關係，時隔30年後再回到臺灣，「就像回家一樣」。

鄭文燦說，30年來臺灣不論在政治、經濟、民主及產業轉型上都有極大轉變。桃園在他上任後，茁壯成一座宏偉的國際都市，各方面發展跟著與時俱進且充滿活力，是臺灣最年輕的直轄市。目前正積極推動發展「亞洲·矽谷」及「航空城計畫」等國家級計畫，桃園也有許多埤塘，期待未來和荷蘭就水利相關工程交流、合作。

譚敬南表示，桃園目前正在打造航空城，是一個創造都市新面貌的絕佳機會，打造鹿特丹市場的荷蘭團隊MVRDV也加入設計購物中心，相信荷蘭知名的空間規畫和物流知識，都能貢獻桃園的發展。

桃園市曾經在農業博覽會以荷蘭為主題介紹綠能，在地景藝術節等節慶活動邀請荷蘭團隊。譚敬南說，相信未來會有更多機會介紹荷蘭文化給桃園市民認識，同時他也邀請鄭市長如果有機會，能夠再次造訪荷蘭，鄭文燦也邀請譚敬南參加桃園舉辦的各式活動，透過文化體驗更瞭解桃園。

譚敬南抵臺後即收到桃園贈送的防疫關懷包及慰問信，對桃園貼心舉動大感窩心，他和妻子熱衷登山，也期待日後閒暇之餘有機會探索桃園拉拉山。

桃市府秘書處處長顏子傑表示，桃園、荷蘭交流密切，荷蘭中部大城烏特勒支是桃園的姊妹市，新冠肺炎爆發時，立即發出慰問信，並捐助1萬枚口罩協助防疫，歡迎代表「回臺灣」，相信雙邊交流會一如往昔密切。

(中時 )