國發會公布前瞻2.0基礎建設預算規畫，從原本軌道預算腰斬，引起台中市藍、綠議員對目前台中捷運綠線延長及捷運藍線未來的前途感到憂心。交通局長葉昭甫強調，依目前來看應該不會受到波及，即使軌道預算遭到刪除，行政院已核定的預算應會從其他預算支應。

綠營市議員陳淑華說，原本中央核定的台中捷運藍線會受到影響，因台中市只有綠捷一條捷運，藍線經過中區、台灣大道及海線是非常重要的一條捷運；如果因軌道預算遭到刪減，將會影響到台中市城市發展，將會透過市黨部向中央反應基層民意，因藍線攸關台中市的軌道發展甚鉅。

民進黨市黨部主委李天生認為，台中綠線捷運延長預算，於前市長林佳龍任內就已通過；藍線部份，台中市政府現在都未有完整的計劃提出給中央，台中市應該趕快提出，否則會讓中央質疑其自籌款的能力，恐將波及未來的藍線進度。

藍營市議員楊正中、李榮鴻、吳瓊華等表示，軌道預算一砍台中市的捷運綠線綠線延長及未來藍線恐將受到影響，城市發展要靠交通來連繫，若藍線及綠線延長受影響將影響台中市的未來發展。超黨派陳清龍說，中央對國土規劃要有整體規劃，不能說刪就刪。

交通局長葉昭甫強調，台中市納入前瞻計劃軌道預算在，捷運綠線為綜合規劃3240萬元；藍線有綜合規畫費5852萬元，基本設計3億元，藍線中央核定的可行性研究981.49億元，中央補助為452.79億元，地方自籌為528.7億元，但是目前要增加到1285.6億元。兩條捷運中央所核定的預算應不會受到影響，軌道預算在未有前瞻預算前。

(中時 )