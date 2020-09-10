富邦金控今公布8月自結稅後淨利132.71億元，較去年同期大幅成長84％，累計今年前8月稅後淨利640億元，較去年同期成長29％，每股盈餘(EPS)為5.97元；8月稅後淨利、累計前8月稅後淨利及EPS，三創同期歷史新高。

富邦人壽8月稅後淨利為99.1億元，較去年同期大幅成長131％，累計前8月稅後淨利430.58億元，較去年同期成長68％，主要受惠於穩健的投資績效；今年前8月初年度保費收入（First Year Premium）達846億元，總保費收入（Total Premium）為3744億元。

台北富邦銀行8月稅後淨利17.89億元，淨利息收益維持穩定。累計前8月稅後淨利139.09億元；北富銀8月底逾放比率為0.18％，備抵呆帳覆蓋率為728％；富邦產險8月稅後淨利6.76億元，較去年同期成長69％。累計前8月稅後淨利38.36億元，較去年同期成長16％，累計簽單保費收入較去年同期成長7％，持續蟬聯產險市場龍頭地位。

(中時 )