為減緩新冠疫情擴散速度，印尼宣布首都雅加達恢復局部封鎖，印尼股市10日收跌逾5％，創近3個月新低。分析師憂心，印尼經濟恐因重啟封鎖進一步萎縮。

印尼雅加達綜合指數（JCI）周四早盤就急跌超過5％，觸發股市熔斷機制暫停交易，終場收跌5.01％，以4,891.46點作收，寫下3月以來最大單日跌幅。

亞太地區大部分股市高奏凱歌齊漲下，印尼股市卻是黯然收黑。事實上雅加達股市今年來的表現，在亞股中可說是敬陪末座，截至周四收盤今年來跌幅超過22％。

JCI周四大跳水，主要因雅加達省長巴斯威丹（Anies Baswedan）宣布，新冠肺炎確診數激增有壓垮首都醫療體系之虞，因而決定自下周一起，重啟大規模移動限制。雅加達是自4月啟動局部封鎖，6月起鬆綁。

雅加達預備恢復的防疫封鎖措施，與之前實施的類似，例如必要部門除外暫時關閉辦公室，縮減公共運輸服務，禁止餐廳提供內用。

人口逾1,000萬的雅加達，是印尼新冠肺炎的重災區，包辦全國近四分之一感染數。周四印尼新增3,861人確診創新高紀錄，這個月首都雅加達平均每日新增確診數破千，已讓當地醫療體系告急，醫生警告疫情失控，加護病房滿載。

花旗集團旗下花旗研究（Citi Research）經濟學家阿曼（Helmi Arman）指出，雅加達打算重啟防疫限制措施，可能讓印尼的「總體經濟與金融部門風險重新放在聚光燈下。」

他在周三發表的報告寫道：「恢復封鎖對經濟的衝擊，取決方案的細節及新規執行的嚴苛程度。」

印尼今年第2季GDP在疫情摧殘下萎縮5.3％，是自1999年來首度轉負。

巴克萊研究（Barclays Research）預測，隨著雅加達重啟社交限制措施，印尼經濟恐加劇萎縮，今年全年GDP負成長2％，較先前所估的1.3％縮幅下修。

(工商 )