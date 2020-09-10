為減緩新冠疫情擴散速度，印尼宣布首都雅加達恢復局部封鎖，印尼股市10日收跌逾5％，創近3個月新低。分析師憂心，印尼經濟恐因重啟封鎖進一步萎縮。
印尼雅加達綜合指數（JCI）周四早盤就急跌超過5％，觸發股市熔斷機制暫停交易，終場收跌5.01％，以4,891.46點作收，寫下3月以來最大單日跌幅。
亞太地區大部分股市高奏凱歌齊漲下，印尼股市卻是黯然收黑。事實上雅加達股市今年來的表現，在亞股中可說是敬陪末座，截至周四收盤今年來跌幅超過22％。
JCI周四大跳水，主要因雅加達省長巴斯威丹（Anies Baswedan）宣布，新冠肺炎確診數激增有壓垮首都醫療體系之虞，因而決定自下周一起，重啟大規模移動限制。雅加達是自4月啟動局部封鎖，6月起鬆綁。
雅加達預備恢復的防疫封鎖措施，與之前實施的類似，例如必要部門除外暫時關閉辦公室，縮減公共運輸服務，禁止餐廳提供內用。
人口逾1,000萬的雅加達，是印尼新冠肺炎的重災區，包辦全國近四分之一感染數。周四印尼新增3,861人確診創新高紀錄，這個月首都雅加達平均每日新增確診數破千，已讓當地醫療體系告急，醫生警告疫情失控，加護病房滿載。
花旗集團旗下花旗研究（Citi Research）經濟學家阿曼（Helmi Arman）指出，雅加達打算重啟防疫限制措施，可能讓印尼的「總體經濟與金融部門風險重新放在聚光燈下。」
他在周三發表的報告寫道：「恢復封鎖對經濟的衝擊，取決方案的細節及新規執行的嚴苛程度。」
印尼今年第2季GDP在疫情摧殘下萎縮5.3％，是自1999年來首度轉負。
巴克萊研究（Barclays Research）預測，隨著雅加達重啟社交限制措施，印尼經濟恐加劇萎縮，今年全年GDP負成長2％，較先前所估的1.3％縮幅下修。
(工商 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。