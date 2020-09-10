美國新冠肺炎死亡數破19萬 20:442020/09/10 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據約翰霍普金斯大學資料，截至周三美國新冠肺炎死亡人數突破19萬，不過周二單日新增病例2.6萬多，是近幾個月來新低，然而單日新增確診數趨緩，與近來檢測數減少有關。總計美國超過630萬人感染新冠肺炎，將近全球迄今確診數的四分之一。 (工商 ) #美國 #新冠肺炎 #確診數 #死亡數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拉美疫情仍嚴峻 累計死亡人數破30萬 11:192020/09/10 財經 上市櫃IPO家數腰斬 8個月僅14家 20:122020/09/10 財經 印度新增9.5萬人染疫 再破全球單日最高紀錄 16:442020/09/10 國際 陸製新冠疫苗 可抗變異病毒 04:102020/09/10 兩岸要聞 陸快遞業低開高走 業務量已超500億件 14:322020/09/10 兩岸 美國撤銷逾千名大陸研究員簽證 指具有「安全風險」 10:342020/09/10 兩岸 桃機北跑道完工開放 10月換南跑道整修 13:342020/09/10 生活 歐美及中國需求高 永冠-KY8月出貨噸數、合併營收均創同期新高 10:172020/09/10 財經 京站 鈔錢佈數週年預備慶9／16開跑 04:102020/09/10 產業特刊 日相撲部屋19力士集體感染新冠病毒 12:162020/09/10 國際 財經熱門新聞 新航也裁了！大砍 4300個職位 2400人打包 - 財經 籲北京按「核選項」報復美追殺陸晶片業？ 專家澄清改口 - 財經 華為禁令後最強殺招 陸晶圓龍頭想斷美企供應鏈拆招回擊 - 財經 台積電肥單快來了 大咖外資：英特爾最新動作洩底 - 財經 台股又爆第9次「神買點」 散戶有接掉下的禮物？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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