根據約翰霍普金斯大學資料，截至周三美國新冠肺炎死亡人數突破19萬，不過周二單日新增病例2.6萬多，是近幾個月來新低，然而單日新增確診數趨緩，與近來檢測數減少有關。總計美國超過630萬人感染新冠肺炎，將近全球迄今確診數的四分之一。

(工商 )