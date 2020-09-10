中止降息腳步 馬國央行按兵不動 20:432020/09/10 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鑑於受疫情打擊的經濟有從谷底復甦跡象，馬來西亞央行10日決議暫停連續降息腳步，讓隔夜政策利率停留在1.75％，該基準利率自1月來已連砍4次。馬國外貿和商業活動因疫情受創，央行為提振經濟，今年迄今共調降基準利率125個基點，第2季GDP萎縮17.1％創史上最大單季縮幅。 (工商 ) #馬來西亞央行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 觀望疫情與歐元衝擊 歐洲央行按兵不動 22:412020/09/10 財經 刺激消費乏力 改革供給面當道 04:102020/09/09 產業財經 腳步沒踩好跌落漁港 老婦順利獲救 09:532020/09/09 社會 商品期貨趨勢專欄－機會成本降低 黃金長線看俏 04:102020/09/10 證券．權證 《國際金融》ECB決策會議 可能微調政策、口頭干預強勢歐元 15:572020/09/10 財經 《電腦設備》8月營收雙升登同期高 樺漢仍窘陷貼權息 12:502020/09/10 財經 投資級債 資金簇擁 04:102020/09/10 投資理財 拚疫後經濟 林伯豐盼降企業負擔 04:102020/09/10 財經要聞 特別股基金 補漲行情點火 04:102020/09/09 投資理財 布局台股基金 聚焦趨勢產業 04:102020/09/09 投資理財 財經熱門新聞 台股又爆第9次「神買點」 散戶有接掉下的禮物？ - 財經 川普就要華為死 任正非最後關頭曝美上將1句話 - 財經 晶片斷炊 華為改走谷歌模式 - 財經要聞 - 工商時報 美制裁華為 台日韓痛失8千億 - 財經焦點 - 中國時報 美企斷貨晶片、陸半導體業中槍 陸專家爆華為還有這條路 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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