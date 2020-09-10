鑑於受疫情打擊的經濟有從谷底復甦跡象，馬來西亞央行10日決議暫停連續降息腳步，讓隔夜政策利率停留在1.75％，該基準利率自1月來已連砍4次。馬國外貿和商業活動因疫情受創，央行為提振經濟，今年迄今共調降基準利率125個基點，第2季GDP萎縮17.1％創史上最大單季縮幅。

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