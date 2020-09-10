KID、温貞菱這對「野人CP」本周繼續挑戰《我們練愛吧》，清晨5點精力旺盛的温貞菱，當起Morning Angel，貼心叫KID起床，找他一起去跑步，還沒開機完成的KID在頭昏腦脹的下，差點把摩托車鑰匙放入車廂中，險讓兩人從預計跑3公里，變成30公里。後來兩人在一片無人海灘上，騎著沙灘車前往KID提議的神秘樹林，温貞菱卻往樹叢方向直直衝，讓KID忍不住瘋狂虧她：「白癡！妳在幹嘛？！」後來急忙英雄救美，拯救困在樹叢中的她。

KID、温貞菱在無人的海灘上，以對視的方式一進一退騎著沙灘車，默契十足的兩人，讓海邊瞬間洋溢起滿滿浪漫氛圍。KID載著温貞菱飆沙，温貞菱緊抱他，宛如戀人般緊貼，KID事後回想，覺得很像情侶打情罵俏的感覺，「超開心浪漫，很擔心這樣下去，我可能會擦槍走火」！

愛運動的温貞菱魅力無敵，KID深陷其中笑說：「如果她是男的，應該很會把妹！」他大方表態自己對温貞菱好感，也讓人不禁期待起兩人的後續發展。

(中時 )