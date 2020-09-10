民眾可望走入藝術家周世雄「ROOM石油之屋」的大廳。（打開台北提供）

自英國於1992年發起的「Open House London」持續關注建築物與城市、生活的關係，迄今已串連全球包括紐約、墨爾本、米蘭等40多個城市進行城市空間體驗活動，台灣在吳卓昊、徐千捷兩位共同策展之下，歷經18個月終取得Open House Worldwide官方單位授權，成為亞洲地區繼大阪、澳門後，第3個加入活動的城市，且在疫情下，也是今年唯二開放全部實體空間參觀的城市。

策展人吳卓昊和徐千捷都曾在倫敦求學、工作，並參與過「Open House London」，驚豔於整個城市在48小時的活動中宛如一個巨大的建築美學教室，民眾能免費自由參觀平時無法進入的空間，決心將活動引進台灣舉辦「Open House Taipei」，吳卓昊介紹，目前該活動雖大多在歐美地區，但仍希望促成台北與其他城市的對話，並對外形塑台北在國際間的識別性，另一方面，也讓市民能有機會免費走進平時無法進入，或需要收費才能入場，乃至鮮為人知的閒置或秘密空間。

「希望打開台北的活動，把一些台灣受矚目活動的幕後推手都納入。」吳卓昊表示今年可在11月28、29日限時48小時內打開的空間，就包括了2017年世大運宣傳影片幕後製作團隊「甲蟲創意」的工作室，2020白畫之夜創意總監「豪華朗機工」的工作室，乃至淡水「雲門劇場」的幕後舞台空間、排演室，國家劇院後台空間，藝術家周世雄的「ROOM石油之屋」等，「一些空間都還在洽談中，最後還有彩蛋可以期待。」吳卓旲也指出，雖然很難在48小時內看滿50個空間，但會規畫出不同屬性的導覽路線，不同喜好的民眾可按圖索驥。

此次與「打開台北」合作的松山文創園區，總監陳玉秀表示，隨著大巨蛋落成，屆時梭山文創園區的打開方式也將調整，加上明年是開園10周年，過去大家對松菸的工作區較熟悉，也藉此次計畫向民眾展示松山菸廠時期作為員工生活、休息區的樣態，例如日治時期所建的醫護室，當時其實很健全地有內、外科、恢復室，配置有1名醫生和2名護士；園區內的台灣史書店，當年曾是食堂；菸廠還有托兒所，以及小朋友玩耍後可以沖澡的地方，時至今日來看當時對員工生活和健康的照護，堪稱幸福企業。

台灣設計研究院副院長林鑫保指出，在疫情的混亂中，台灣仍能聚集此活動，既是讓更多人打開台北，也是打開人與人心的距離。吳卓昊表示此計畫引進3年，未來每年都將有不同的主題規畫，今年將搭配48小時的線上論壇，分享台灣民眾在疫情中如何生活。

(旺報 )