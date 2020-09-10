嘉義建商逃漏稅及罰緩，遭行政執行署嘉義分署管收。（行政執行署嘉義分署提供）

嘉義61歲知名賴姓建商因欠繳逃漏稅金及罰鍰共2208萬1312元，法務部行政執行署嘉義分署催討7年，他仍拒不繳納欠款，嘉義分署行政執行官10日向嘉義地方法院聲請管收獲准，是嘉義分署今年度首宗申請核准管收義務人案件。

賴姓建商並非甲級營造商，卻借牌投標、承包嘉義市政府工程，違反《政府採購法》，而於2011年遭嘉義檢調查搜索約談後移送偵辦、起訴，經法院判決有期徒刑6個月併科罰金20萬元確定。

財政部南區國稅局嘉義市分局因而查獲賴姓建商於2009、2010年間銷售貨物（勞務）達1億5314萬餘元未依規定申報繳納營業稅，而追討逃漏營業稅與罰鍰共2200餘萬元，但是賴姓建商拒不繳納欠稅與罰鍰，遭移送嘉義分署強制執行。

嘉義分署鍥而不捨蒐集證據，查到賴男將資本額7750萬元的公司登記在王姓前妻名下，欠稅年度前後，並經由王女帳戶匯款提領金額逾4億4000餘萬元，但王女否認參與公司業務，且宣稱不瞭解資金進出帳戶詳情，公司業務及資金調度都由賴男負責。

嘉義分署認為賴男顯然有履行義務之可能，故意不履行及隱匿、處分應執行財產之管收事證明確，經7年不斷傳喚賴男追討，他仍拒不繳納，今天遭管收。

(中時 )