陸美對抗、香港國安法通過等重大事件，導致今年以來香港金融市場動盪不安，官股行庫合作金庫金控透露，該公司打算關閉香港財富管理部門，預料未來在香港業務也將比照大陸市場降低曝險，縮減業務，這也是繼土銀後，再一家國銀打算關閉香港業務。

合庫金今年以來擴大台股投資部位，從去年70餘億元台幣，最高加碼到200餘億元。合庫金董事長雷仲達表示，今年合庫在財務操作表現不錯，持股以高股息的績優股和潛力股為主，不碰高波動個股，合庫金也在參加完配息後，小幅度調節持股。

雷仲達也表示，今年受到陸美對立和香港國安法以及新冠疫情等衝擊，海外分行含OBU今年對獲利的貢獻受影響，往年占比約可達到40%，但現在掉到31%，香港、大陸業務影響較深，合庫銀將持續降低大陸曝險，大陸曝險占淨值比從去年48%降到35%。合庫也不排除把合庫香港財管收起來，考量回到台灣。

至於近期傳出有8家國銀參與印尼最大手機通訊設備廠Tiphone Mobile Indonesia PT聯貸案驚傳踩雷，總聯貸金額達9,300萬美元。其中，合庫參貸額最大，達2,000萬美元（約6億台幣），其次是中信銀、兆豐銀也各有1,000萬美元（約3億台幣）。

金管會指出，目前已收到合庫銀重大偶發通報，其餘公司尚未通報。由於合庫從今年4月開始沒按期繳息，已進入訴訟過程，要等聯貸集團做處理，每家銀行會再評估狀況進行後續動作。

(中時新聞網)