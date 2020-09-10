台灣菸酒公司與繼光香香雞聯名推出啤酒炸雞，採用新鮮清爽的18天台灣生啤酒，融入香脆酥亮的炸雞翅，提高炸雞口感。

台菸酒指出，自9月10日起，繼光香香雞全台42間門市將限量販售啤酒炸雞，但新光A8專櫃、台北忠孝店、板橋環球專櫃、台中港三井店未販售。

另外，台菸酒表示，若在10月25日前購買有活動貼紙的18天台灣生啤酒330ml罐裝產品，撕開罐身貼紙即可掃描QR Code集點，可兌換桌上型啤酒泡泡機、雙人折疊椅傘組等好禮。（禁止酒駕．飲酒過量有礙健康）

(工商 )