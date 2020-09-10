台酒X繼光香香雞 即日起推出啤酒炸雞 20:512020/09/10 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣菸酒公司與繼光香香雞聯名推出啤酒炸雞，採用新鮮清爽的18天台灣生啤酒，融入香脆酥亮的炸雞翅，提高炸雞口感。 台菸酒指出，自9月10日起，繼光香香雞全台42間門市將限量販售啤酒炸雞，但新光A8專櫃、台北忠孝店、板橋環球專櫃、台中港三井店未販售。 另外，台菸酒表示，若在10月25日前購買有活動貼紙的18天台灣生啤酒330ml罐裝產品，撕開罐身貼紙即可掃描QR Code集點，可兌換桌上型啤酒泡泡機、雙人折疊椅傘組等好禮。（禁止酒駕．飲酒過量有礙健康） (工商 ) #台灣菸酒公司 #繼光香香雞 #啤酒炸雞 #生啤酒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 eMOVING十週年 eMOVING電動自行車熱翻 eMOVING終極加碼振興回饋狂飆15倍！ 09:532020/09/07 機車情報-優惠快訊 人氣餐廳展店敦南商圈 優惠活動連續一個月不間斷 21:212020/09/10 消費 Chill一下 小酌也要好好吃 10大網友熱議精釀啤酒餐廳 10:352020/09/09 旅遊 天成飯店3館宴會廳推優惠 「消費滿萬」贈全家餐外帶兌換券 18:422020/09/08 旅遊 美股變盤 台股本周恐回測季線 04:102020/09/07 財經要聞 15檔外資力挺股 逆風高飛 04:102020/09/07 證券．權證 三星邀星粉搭星宇航空 1萬英呎上空揭曉Galaxy Z Fold2上市資訊 15:532020/09/08 科技 從陶瓷跨界做3D列印瓷牙 陳立恆曝養肝奇招拚事業 15:402020/09/10 生活 小七再度跨界賣車 全台5,800家門市預約賞車 16:362020/09/07 財經 麗暘科技發表Bobii智能影音機器人 打造後疫情智慧生活 17:332020/09/09 科技 財經熱門新聞 台股又爆第9次「神買點」 散戶有接掉下的禮物？ - 財經 川普就要華為死 任正非最後關頭曝美上將1句話 - 財經 晶片斷炊 華為改走谷歌模式 - 財經要聞 - 工商時報 美制裁華為 台日韓痛失8千億 - 財經焦點 - 中國時報 美企斷貨晶片、陸半導體業中槍 陸專家爆華為還有這條路 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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