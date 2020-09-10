「豆花妹」蔡黃汝、張捷近日為了新戲《腦波小姐》上中天綜合台《小明星大跟班》宣傳，蔡黃汝認為這次角色是她演過最美的角色，挑戰各種層次的哭戲，她數度擔心哭不出來，為了更貼近角色，她在開拍前連閉眼搥牆都做了，冷漠眼神跟壓抑低氣壓還嚇到過來跟她說話的工作人員，只能拍完再道歉，角色挑戰非常大。

蔡黃汝表示：「因為我還無法一上場，就能到達那樣的能量，所以需要自己培養一些情緒，又不想讓現場工作人員等，只能用一些比較笨拙的方法，我那段期間也不跟家人見面。」她提及家人很習慣自己在拍戲期間會短暫消失，感情是否也先暫停？她笑回：「會先暫停，我是太快樂的那種人，要讓自己悲傷的話，只能把我想念跟喜歡的人都切開，比較容易哭得出來。」至於「好朋友」如何支持，「不會來打擾我，就是一種貼心，只是我會變得很難相處」。會不會忽然閃婚？她笑回：「還是先忙工作。」

蔡黃汝（左起）、歐陽妮妮及張捷近日錄《小明星大跟班》宣傳新戲。（中天綜合台提供）

蔡黃汝近日剛辦完個人演唱會，她提及先前有邀歐陽妮妮、張書豪及張捷等人前往，結果他們竟全體記錯時間，她笑說：「重點是張書豪在我演唱會結束後密我，說以為還有一段時間才到，他們連花都沒送，這群組可以刪掉了，後來就一直道歉，歐陽妮妮跟張書豪有說欠我一次」。

而張捷在劇中演出心理醫生，「要講很多文謅謅的台詞，另一個才是真正的挑戰，我要戴假髮演出，那頂假髮陪我度過那半年，前置作業非常久又費工，拍的時候還要各種喬角度。」他坦言整個冬天都很熱，有時還會癢，因為頭皮不透氣，並笑稱有次假髮沒乾，全場只能等待，還有人認不出沒戴假髮的他是劇中角色，讓蔡黃汝一旁笑喊：「那假髮真的很大牌！」

(中時 )