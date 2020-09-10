新的店開幕，店家不免祭出優惠，吸引顧客上門，大陸重慶位於南城大道附近，最近新開一家火鍋店，因為還是試營運狀態，因此店家提供免費泡菜，可以無限享用，同時同意顧客打包帶走，結果有一對夫妻，直接將泡菜掃光，打算將現場10罈泡菜打包帶走，遭店員勸阻竟摔盤，不付錢就閃人。

奧克夫妻檔砸店不付錢閃人(圖片取自/人民視頻)

這對夫妻吃完火鍋後，向店員表示要打包現場10罈泡菜，店員趕緊表示，打包一些回家可以，但如果全部帶走，後面來的顧客就吃不到了，夫妻檔聽完店員解釋，突然爆走大吼，先是咆哮店員「虛假宣傳」，接著將桌上泡菜全掃落地，摔破好幾個瓷器，行為令在場人全傻眼。

夫妻兩人離開前，揚言說要投訴，最後也沒付用餐錢，就直接走出火鍋店。事後火鍋店老闆無奈表示，雖然主打10 多種泡菜免費吃，也可以打包，但如果都給這對夫妻打包，就全倒完了，「一共10罈，我們10種泡菜，每一種準備10斤至20斤，那樣打包主要是太誇張了」。

老闆補充說明，當時初心是避免顧客浪費食物，沒想到會引發如此大的爭執，不過店家截至目前，未接到任何投訴。新聞曝光後，網友替店家抱不平，「無限供應是指在店內吧，打包10罈未免太不要臉」、「就算允許你打包，也不能這樣打包啊」，不過也有不少網友懷疑，這對夫妻恐怕是故意拆台，「拿東西無所謂，砸東西，我懷疑是故意的，查一查是不是黑惡勢力」。

(中時新聞網)