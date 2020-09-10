新冠肺炎疫情在台灣雖然已經趨緩，但口罩仍然是許多人搶購目標，尤其特殊色口罩每每上架都立刻搶購一空，最近有女網友在臉書上分享，日前在全聯看到一款聯名口罩，正在猶豫是否該下手時，店員立刻說，「這口罩難得」，讓原PO立刻買下，其他網友一看也紛紛嗨喊，「哇！黑色稀有！」

一名女網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》上表示，早上到全聯結帳看到櫃檯有康乃馨口罩，一直都是買實名制沒有特別研究，結果店員告訴他這口罩很難得，讓女網友順手帶走了一盒，最後她也笑稱自己是腦波太弱。

從女網友照片裡可以看到，這款口罩是全聯獨家限量販售的產品，上面寫著「We need backup」，意思正是大家常在全聯裡聽到的「請支援收銀」，且顏色還是百搭的黑色。

全聯與口罩廠商推出聯名限量款。（摘自臉書社團《我愛全聯-好物老實説》）

事實上，這款口罩一盒僅20片，要價190元，與其他一般口罩相比並不便宜。然而，文章曝光後，底下網友討論熱烈，不少人都大喊，「好看，有沒有開箱文」、「哇！黑色稀有」、「家人跟我說有賣我五分鐘內到全部空了」，另外，也有網友透露，其實這款聯名口罩應該是11日才會上架，但部分店家已經事先販售，才會有些人在全聯找不到這款產品。

(中時新聞網)