繼加利事件後，豪品公司也被爆出以陸製非醫用口罩混假冒台製醫用口罩出售。食藥署今宣布，9月17日起所有廠商都必須給口罩加上鋼印，沒印鋼印的口罩若在12月17日賣不完就得回收，取得驗章再售。藥師表示，口罩出包反映出的是流向管控的問題，政府應做好追蹤追溯，而不是以鋼印的方式處理，否則若未來鋼印被偽造，政府要怎麼辦？

食藥署今日宣布口罩管理措施。醫療器材及化粧品組科長蔡文偉表示，口罩的處理分為2個日期，9月17日是鋼印生效日，這天起，所有台灣廠商生產的醫用口罩都需標示MD及MIT，但在9月16日生產的口罩，沒有鋼印仍然沒問題，藥局還是可以繼續賣，直到12月17日為止。

12月17日則是回收截止日，但回收不代表這批口罩不能用，而是要多一道程序去驗證，再繼續販賣。蔡文偉表示，藥局若在17日以後還是沒把無鋼印口罩賣光，要繼續賣就需向衛生局取得驗章，衛生局會列冊、貼貼紙，證明這些口罩沒問題。17日以後，民眾若購買到沒有MD或MIT的台製醫用口罩，就以有沒有驗章來做確認。

資深藥師、藥品行銷暨管理協會發言人沈采穎表示，先前出現加利口罩事件，許多民眾都如驚弓之鳥，不只實名制Carry mask口罩，甚至也把自由購買的Carry mask口罩帶到藥局要求換貨，且政府甚至允許9月11日以後繼續換。

沈采穎表示，藥局的工作量已經很重，如今政府面對偽MIT口罩事件，採取的是強制蓋鋼印、要求回收的措施，但鋼印可以被偽造，若未來再度出包，那該怎麼辦？

政府應該檢討的是流向管控的問題，沈采穎建議，進口的口罩，應該比照過去對偽藥「冠脂妥」的做法，納入追溯追蹤系統，確實掌握產品的流向，廠商就不容易出包，若出包也比較容易捉到。政府要做的，是藉由監督的機制去替民眾把關。

對於市面上自由購買的口罩，沈采穎認為，指揮中心也應該和經濟部研議配套措施，確保大家都可以換到貨，而不是默許大家把自由購買的Carry mask口罩拆開，當作實名制口罩來更換。

(中時 )