新竹一位夫妻結婚多年，丈夫小揚（化名）是大醋醰，只要妻子熊熊（化名）跟異性講話，就會不管三七二十一破口大罵，情緒控管不良。小揚多次舉動誇張，連分居後也1天打278通電話查勤，讓熊熊忍無可忍，向法院訴請離婚。

據判決書指出，妻子熊熊控訴小揚不僅生性霸道，還醋勁超重，完全禁止她與異性交談，只要有接觸就會被罵到臭頭。2018年6月兩人跟團出遊，在搭乘遊覽車時，熊熊因易暈車而選擇前排位置入坐，卻湊巧與妹妹男友同坐，小揚事後氣噗噗，還嗆「我怎麼知道你們有沒有摸大腿、摸鳥」，讓熊熊倍感受辱。

不僅如此，事後小揚還要熊熊跪在神明廳發誓「若與那個男的怎樣會不得好死」等語。更在2019年7月時擅自偷窺熊熊手機，還把通訊錄看成通聯記錄，誤會熊熊私下和妹妹男友仍有聯絡，一把摔爛熊熊手機。讓她氣得在同年8月帶著小孩外出租屋，並於分居期間不停要求和小揚離婚。

令人崩潰的還在後頭，小揚竟在分居後猛打電話騷擾熊熊，最高紀錄曾在同年9月26，連打278通電話，讓她超崩潰。小揚收到離婚起訴狀後，不僅無意彌補婚姻關係，甚至變本加厲。

在2020年2月，趁參加新竹某公會舉辦的三天兩夜旅遊期間，在場發放印有毀謗熊熊的書信，上面充滿對熊熊的不實指控，包括「齷齪無恥沒家教」、「有夫之婦的人要潔身自愛啊」等語，讓熊熊忍無可忍向法院提告妨害名譽，並訴請離婚。

新竹地院經審理後認為，小揚多次懷疑女方的交友情況，還出言貶低女方的人格與尊嚴，且雙方已分居超過一年，認為兩人婚姻已產生嫌隙無法維持，於9月7日判准離婚。

(中時新聞網)