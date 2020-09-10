民進黨政府宣布開放瘦肉精美豬進口，YouTuber在市場街訪時，有受訪民眾說不想買、不想吃美豬。也有肉販透露，美豬將流向肉丸、貢丸、肉鬆等加工品。

YouTuber《民正言順》街訪時，一家貢丸店老闆娘表示，一般我們是用台灣豬下去加工的原料，如果改用進口豬，進口豬的味道好像比較重。所以我們都是用台灣豬，而且台灣豬比較不會有那一種肉騷味，進口豬是要給冷凍商使用，一般像是冷凍食品的那種加工在用。她覺得我們台灣人很奇怪的一點就是，把台灣的豬銷售到外面，然後再去進口別人的豬幹嘛？為什麼不用自己的豬就好了？

一位肉販則表示，他們使用瘦肉精是因為那個成本較低，比較快長大，瘦肉也比較多；而台灣的豬都沒有吃藥、沒有吃瘦肉精。他們冷凍進來的肉品，就做肉丸、貢丸、肉鬆那種加工品，加工的出來摻混在一起。

另一位攤商也表示，那種豬肉都是做一些貢丸、水餃，我們都是買肉攤的那個豬肉，沒有在買外銷的那個東西。

(中時新聞網)