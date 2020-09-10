總統府發言人丁允恭被爆渣男醜聞請辭獲准，週刊也揭露，丁前女友Y女曾經寫信告知時任高雄市長陳菊丁的事情，陳事後也只是口頭告誡。國民黨台北市議員鍾沛君過去也是媒體出身，坦言自己親身見識過陳菊護著丁允恭的臉。

Y記者曾輾轉託人找陳菊主持公道，鍾沛君在臉書上感慨，她低估了丁允恭在陳菊心中的分量。「陳菊護著丁允恭的臉，我是親身體驗過的。」

鍾沛君指出，2016年陳菊、賴清德出訪日本熊本，時為新聞局長的丁允恭堪稱從頭擺爛到尾，採訪時程、內容一問三不知，本該居間協調市府和媒體的新聞局長態度奇差無比，最後一天，她忍無可忍當面一一細數不合理之處，面告陳菊，只換來陳菊笑咪咪的說，「我知道了」。

鍾沛君表示，在這個高層丁允恭有高高層陳菊保護的世界，Y記者選擇找上週刊，這是玉石俱焚的兩敗俱傷，但似乎也是撕下丁允恭那個斯文面孔的唯一方法。週刊固然賺到了點閱和銷售，但它更可能丟了執政黨豐厚的業配版面，不是嗎？

鍾沛君直言，離開了總統府的丁允恭，我「非常樂觀」的「看好」他很快又會在政治圈復出，早晚而已。我只希望女孩在這一場宇宙大爆炸後，能夠緩緩的恢復凝聚氣體塵埃的氣力，只要還有引力，小隕石終究能有大隕石吸引，一直到再次成為一顆行星。未來的人生還那麼長，真誠愛得起的人，一定值得被愛。

鍾也批評，丁允恭的渣男風暴，好奇應該要為權勢不對等下受害女性說話的那些聲音去了哪裡，我更遺憾他們的沉默，讓這件事被有心人帶往各打五十大板、願打願挨的風向去了。

(中時 )