美國政府對華為的半導體出口禁止令將在9月15日開始生效，供應鏈廠商無不在近期加緊出貨速度，全球晶圓代工龍頭台積電則是在日前法說會已經明確指出，時間一到不再替華為生產晶片，南韓科技大廠三星電子與SK海力士則是向美方申請出貨許可證。據日媒報導統計，華為禁令生效後，將導致台日韓的廠商損失2.8兆日圓(約7840億元新台幣)。

美國商務部8月17日加緊華為禁令，任何採用美國技術的半導體產品，都要經過美國政府核准放行，才能出貨華為，目前除了華為之外，還有152家華為附屬公司被列入實體清單，這些公司與美企的業務往來都遭到限制。

據《日經亞洲評論》報導，華為今年第二季智慧型手機銷售量超越三星，成為全球第一，通訊基地台的銷售量達到30%、高居全球第一，但全球的IC設計商採用美國電子設計自動化(EDA)工具的情況相當普遍，也傳出華為有意找上第三方採購商，建立晶片替代供應來源，但可能性都遭美國阻斷，同時華為供應鏈也損失鉅額訂單。

英國市場研究機構「Omdia」的分析師Akira Minamikawa表示，台日韓企業每年供貨華為價值達2.8兆日圓的零組件，占比達30%的日本業者損失尤為慘重。

華為面對美國追殺，也將目光轉向大陸本土半導體廠商，大陸晶圓代工龍頭中芯國際因此成為華為的救星，但近日有消息傳出，川普政府也打算將中芯國際列入實體清單，斷絕華為所有生路。

既然與華為保持業務往來夢碎，包括許多日本大型電器廠商合資成立的日本顯示器(JDI)，正與Oppo、小米、Vivo等大陸手機品牌開始接洽業務，這些華為在智慧機市場的競爭對手，也成為華為供應鏈新的客戶目標。

許多廠商仍繼續爭取出貨華為，包括美國行動處理器大廠高通、聯發科都透露有向美方提出出貨許可申請，南韓的則是三星、SK海力士提出記憶體出貨許可申請，台灣的包括旺宏等廠商。

(中時新聞網)