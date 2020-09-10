丁允恭被踢爆在任職高市新聞局長時期，把辦公室當炮房，還花心劈腿4女。(本報系資料照)

20200910中天新聞 台大組「派閥」操弄青年軍 丁允恭綽號「情色海牛」

總統府前發言人丁允恭遭週刊踢爆渣男行徑，不僅曾劈腿4女，還逼一位電視台女記者墮胎，更扯的是，他還把辦公室當炮房，在擔任高雄市新聞局長期間，於局長室與記者女友發生性關係，相當離譜。不過現在又傳出丁允恭劈腿4女不滿足，一位曾是網紅的火辣酒吧老闆娘也是他追求對象之一，令知名主持人陳斐娟(阿娟)聽了此事也相當傻眼。

丁允恭被爆私下花心荒唐情史，議員鍾小平日前上陳斐娟主持節目，更興奮要資深媒體人尚毅夫講丁允恭與火辣酒吧老闆娘的故事，「那個鋼琴酒吧老闆娘，他有沒有追她，這個你要講啊」，接著更轉頭向阿娟說：「這是第6個。」令阿娟聽到當下整個人都傻了。

原來這位酒吧老闆娘過去曾是網紅，外型年輕長頭髮，有時候打扮性感，身材又火辣，尚毅夫說有次丁允恭與朋友離開酒吧後，老闆娘下來陪另一桌同樣從事政治工作的客人聊天，意外爆料：「丁允恭離婚了！」

尚毅夫說他隔天聽到這個消息，還特地去跟民進黨相關人士確認真偽，對方則斬釘截鐵地說：「怎麼可能！不可能，丁允恭上個禮拜還跟他老婆一起出席一個婚禮。」想不到才過3小時，尚毅夫又接到對方訊息，寫著「欸，他真的離婚了」。

至於為何丁允恭會跟火辣酒吧老闆娘透露自己單身中？政治圈反而不知他離婚？尚毅夫說：「那我就不知道了，各位自己去猜測，我沒有做任何評論。」

(中時新聞網)