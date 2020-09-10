秧悅美地度假酒店以綠建築度假旅館的概念，融入萬坪有機香草農場。（東南旅遊提供）

位於宜蘭羅東的張美阿嬤農場，仿日式庭園的草地，圈養鹿群可供觀賞，入園人數有限制，不會感到擁擠。（東南旅遊提供）

亞洲唯一貨櫃星巴克位於花蓮，為日本建築大師隈研吾打造，懸挑29個貨櫃，是熱門打卡熱點。（東南旅遊提供）

在後防疫時代裡，民眾無法搭飛機出國，也不想坐火車、高鐵旅遊，包車前往宜蘭或花蓮1日、2日遊也挺享受。東南旅遊推出「東南賓士車x創意遊台灣」的套裝行程，主打台北出發、6人成行，搭乘9人座賓士車玩東台灣，其中「慢活花蓮秧悅美地~美拍、美食、美景2日遊」頗受消費者青睞，國旅潮過後，秋季旅遊走向精緻化行程，業者透露「精緻化小旅行花蓮系列，吃住都很不錯」。

「慢活花蓮秧悅美地2日遊」含食宿售價8899元起，旅客可入住位於中央山脈下的秧悅美地度假酒店，為一棟棟的綠建築度假旅館，房客擁自然空間及隱私，並欣賞2萬坪的繁盛花草。首日造訪「宜蘭張美阿嬤農場」，其日式庭園草地、養有一群小鹿，入場人數有限制，並提供和服租借（需自費，大人100元、小孩50元），可體驗「偽出國」宛如置身日本奈良的美照。

花蓮行第2天亮點，可暢遊「新天堂樂園百貨」，以綠建築物概念，外牆設計採馬賽克創作圖騰，為世界最大的馬賽克壁畫，內部以複合式商城經營，其中，網美聖地亞洲唯一「貨櫃」星巴克，為日本建築大師隈研吾打造，藉大樹開枝散葉的意象、懸挑29個貨櫃，成為打卡熱點。

(中時 )