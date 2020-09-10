外商銀行有完整的人才培育系統和計畫，率先正式啟動「年輕銀行家培育計畫」報名的滙豐（台灣）商業銀行，即日起至10月31日都接受申請，通過層層面試的在地青年世代將受到專業化的完整培育，未來的人生職涯能在國際舞台揮灑。

滙豐（台灣）商業銀行人資長陳慧珠表示，在學生若想透過短期實習培訓的參與，初步認識並了解金融環境、銀行實戰運作，可以報名「實習生培育計畫」，申請期限同樣為10月31日截止。

適合報名「實習生培育計畫」的學生，該行表示，應是將於2022年畢業的大學或研究所的在學同學們。實習計畫將於明（2021）年7月進行為期8週的培訓，表現優異的實習生有機會直接成為2022年「年輕銀行家培育計畫」的一份子。

陳慧珠說，「每位年輕銀行家都會安排導師與夥伴，協助支持與引導其職涯發展，同時也有機會負責銀行重要的專案，培養領導能力，成為銀行不可或缺的人才。」

(工商 )