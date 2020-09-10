中華開發金控今公布8月份自結稅後獲利25.51億元，累計前8月稅後獲利78.51億元，每股盈餘0.54元；開發金控發言人張立荃表示，8月金融市場熱絡，資本市場維持高檔整理，加上直接投資評價挹注及轉投資中國人壽獲利貢獻，開發金控延續7月份獲利動能，再次寫下今年度單月獲利新高。

子公司凱基銀行8月份獲利動能主要為利息及手續費收入等核心收益貢獻，另外，金融市場穩定走勢，有利於整體金融資產投資表現，8月份稅後獲利4.05億元，累計前8月稅後獲利25.66億元。

台股近來呈現高檔整理，交易量能雖有下滑，不過仍支撐經紀業務獲利表現，加上債券、投資評價及轉投資收益穩健挹注，凱基證券八月份稅後獲利13.81億元，累計前8月稅後獲利50.68億元。

中華開發資本因國際投資部位評價回升，8月份稅後獲利4.35億元，累計前8月稅後虧損降為8.85億元；中國人壽8月份稅後獲利21.94億元，前8月累計稅後獲利137.92 億元。

(中時 )