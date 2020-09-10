網友就在「爆怨公社」上表示，「人生第一次走路被開單，原來沒紅綠燈的路口，不是每個都可以走。」(爆怨公社)

9月開始實施為期一個月的全國交通大執法，近來各大要道、路口看見員警駐點取締交通違規，讓民眾很有感。但可別以為不是汽機車駕駛就沒事了，行人也會被取締。一位網友近日因穿越沒有設紅綠燈的路口遭員警攔下開單，直呼「人生第一次走路被開單！」在網上引起熱議。

從9月開始一整個月，交通部與內政部警政署攜手啟動全國「路口安全大執法」。一位網友就在「爆怨公社」上表示，「人生第一次走路被開單，原來沒紅綠燈的路口，不是每個都可以走。」原PO指出，他在過馬路時被警方攔下，因「行人不在劃設之人行道通行」而吃下一張紅單。讓他好奇發問「如果沒斑馬線也沒天橋，這個路口到底能不能穿越阿？」

貼文一出馬上引起網上熱議，網友表示「開這個也太硬了吧⋯⋯」、「收到這罰單只能說有夠雖小」。網友解釋，原PO被開單的原因，不是因為沒斑馬線，反而是因為路口附近100公尺內有斑馬線，但他卻沒走，所以才被開單。

網友指出，原PO被開單的原因，不是因為沒走斑馬線，反而是因為附近100公尺內有斑馬線卻沒走，所以才被開單。（網友提供）

其他網友留言說「沒紅綠燈但要有斑馬線才可以走」、「9月很會抓，沒有走斑馬線」、「槽化線不能走喔！如果走槽化跟機車發生事故倒楣的會是你」。讓原PO直呼「學到了一課」。

不少人都認為這次開單都拜9月交通大執法所賜，表示「這很難得，應該留起來做紀念」、「一般很少會抓，只是倒楣遇到了」、「過馬路不只要看車，現在要看警察」。但網友指出，其實在交通法規一直都有，基本上本來就要遵守，只是以前沒有嚴格取締而已，所以平常大家闖習慣了。其他人同意表示「現在都要求汽機車要優先禮讓行人通行斑馬線，那當然也應該加強要求行人走在正確的道路上才公平啊。」

(中時新聞網)