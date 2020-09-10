由唐美雲歌仔戲團與民視合作的歌仔戲影集《孟婆客棧》，原訂於今年10月底、11月初開播，但因今年疫情衝擊，讓唐美雲歌仔戲團接連面對投資者臨時撤資、收入短缺、製作時程受影響等壓力，讓製作成本透支超過至少2500萬，並不得不於今(10)日發布聲明指出，《孟婆客棧》後期規劃一律暫停。開播時間則尚未確定。

唐美雲歌仔戲團表示，《孟婆客棧》原規畫共8400萬預算，向文化部提案申請獲補助2100萬外，剩餘部分由電視台和劇團三方出資完成。然而進入前置準備期時，為達各方要求，劇團決定將作品定位為高規格古裝歷史劇，重新訂製角色手工戲服百餘套、布置大小搭景、搭配CG特效鏡頭近3500顆等，期盼讓作品推出時，能對得起觀眾，也對得起納稅人的錢，但這也讓預算每日往上持續追加。

不料碰上今年新冠肺炎疫情衝擊，原本擴增的外部投資臨時徹資，面臨預算加上特效粗估已超支近1000萬的壓力，劇團實際可挪用現金流只有約1500萬。唐美雲歌仔戲團考量預定播出時程已近，仍照原定計畫於3月開拍，從疫情最高鋒一路拍到宣佈當日零確診，百人劇組也依循防疫規定撐過4個月。

唐美雲歌仔戲團表示，疫情影響不只是投資者，也衝擊到劇團固定演出收入，截至今年7月底殺青時，全劇已支出1.1億，嚴重超支。面對3500顆特效鏡頭跟上檔時間的壓力，「我們很誠實的跟所有支持過《孟婆客棧》的人說聲抱歉，我們無法繼續單獨支撐《孟婆客棧》的後期製作，《孟婆客棧》一定得完成，但目前劇團已無力前行，所有相關後期規畫一律暫停。」

唐美雲歌仔戲團表示，接下來的時間，劇團會積極透過銀行及各界協助，以未來版權募集資金及銀行貸款再繼續投入後製。希望明年2021能在電視及網路串流平台跟大家見面。

(中時 )