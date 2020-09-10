「要做工作，乾脆就做自己喜歡的事情！」在修車廠工作超過30年的黑手師傅鄭陽晟，17年前毅然決然投入藝術創作，從為人修車、藝術創作代工角色搖身一變，成為投身公共藝術的全職鋼鐵雕塑家，如今在台灣燈會、屏東鄉間小徑、台東海岸邊等地，都能看見他的作品。對他而言，工作不只為求溫飽，更要自己「做得歡喜」。

鄭陽晟表示，自國中畢業後，他開始學習重機械修理，從家鄉屏東的修車廠開始，陸續於桃園、台東及花蓮等地工作，日復一日的練習，他也對機械的了解更加全面。能與鋼鐵雕塑結緣，則來自於一些害羞而特別的訪客。

鄭陽晟說：「他們來修車廠，也不是為了修車，是害羞地跑來跟我要修車廠的零件。我很好奇他們要那些零件做什麼，原來他們都是為了自己的藝術創作。」訪客是喜好鋼鐵作品的藝術家，鄭陽晟知道訪客目的後，也大方免費供給零件，藉此欣賞訪客的作品。

觀賞訪客的創作，反倒讓擁有一身好功夫的鄭陽晟躍躍欲試。他從事黑手超過30年，對焊接技巧、鋼鐵素材的認識遠遠超過他人，便開始與台灣、德國、法國等地的藝術家合作，擔任技巧代工救火隊，為他人作品焊接、塑形。精細的做工也打響名聲，讓他思考起投入全職創作的選擇。

鄭陽晟表示，那時他正逢事業低潮，「我辛苦工作，但大家都會欠債，越做反而自己生活過的越來越不好。要做不如就做自己喜歡的事情。」便豁達地向妻子說：「我不要修車了，想創作自己的作品。你也是上帝的女兒，你知道我什麼都能做，我們不會餓著。」專心投入創作路。

創作鋼鐵雕塑作品近20年，鄭陽晟的作品多可見於公共空間。他說，做大件作品是餬口的經濟來源，做小件作品是自我心靈的對話。工作室的花器大多來自於機械零件的組裝創作，野狼125、摩托車的排氣管也能在鄭陽晟巧手下化成新的生命。

鄭陽晟近年積極在屏東家鄉創作公共藝術作品，他認為，藝術創作除了表現藝術家態度，更多時候是觀照自我。創作靈感來自於生活，也來自對自身根源的追尋，「我曾跟其他老師學過一些藝術理論，但實際創作時，發現擁有自己的想法還是比較重要，每個作品都要有自己的概念，要一直保持自己。」

(中時 )