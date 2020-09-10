新冠肺炎疫苗最快有望於2020年第四季完成測試，物流供應商正面臨著需要迅速建立醫療供應鏈的挑戰，以便於研發完成時能緊急將超過100億劑疫苗配送至全球。為此，DHL與麥肯錫公司合作，聯合發布了一份白皮書，研究如何在新冠病毒疫情以及未來其它公共衛生危機中，確保醫療供應鏈穩定運作。

根據目前新冠病毒疫苗研發進度，部分疫苗很可能有嚴格的溫控要求（低至-80℃），包括在運輸及倉儲過程都需要嚴格控管以保持疫苗效力；與傳統醫療供應鏈需求之2–8°C溫度配送有顯著差異，也為物流供應商帶來新的挑戰。

白皮書中，DHL評估了如何有效地管理如疫苗等對溫度敏感的產品運輸，這項任務十分艱鉅，為使大量新冠病毒疫苗在全球供應鏈中的不同環節能夠緊密配合，估計需要多達約200,000次托盤裝運、約1,500萬次冷卻箱運送以及約15,000架航班運輸。

DHL首席商務官Katja Busch解釋，公司分享在最近這次史上最大的公共衛生危機中學習到的經驗，並希望能協助打造出適宜的因應策略。為了保護生命免受新冠病毒影響，各國政府已在醫療供應鏈中發揮積極的作用，確保關鍵醫療用品的供應。在過去幾個月裡，我們也看到，供應鏈內的充分規劃和良好的物流夥伴是成功的關鍵。

疫情爆發以來，全球對醫療用品的需求激增，例如聯合國兒童基金會採購的口罩比2019年增加了100倍，醫用手套增加了2,000倍。其中最重要的環節之一，就是將緊急用品從距離遙遠的生產地運送到醫療前線使用，這也是處理公共衛生危機的關鍵。

由於生產地的限制、有限的空運運能和入境的相關檢測等，令醫療用品如個人防疫配備等的物流配送充滿挑戰。面對未來可能再次發生的公共衛生危機，公部門與私部門需建立夥伴關係，共同建構全面且完善的策略及架構。DHL客戶解決方案與創新業務亞太區副總裁、生命科學及醫療保健部門亞太區主管Leonora Lim補充：「從新冠病毒疫情爆發開始，數百萬件個人衛生防護用品和檢疫測試從中國、韓國運出，而亞洲就處於這場供應鏈競賽的中心。」

由於相關設備、疫苗的配送規模和嚴格的溫控要求，導致物流供應商面臨著新的挑戰。而公部門與私部門間的密切合作將能建構一套有效的醫療供應鏈，以確保疫苗在緊急運送至全球超過200個國家與地區時，仍能維持其完整性。

(工商 )