2020年新冠肺炎衝擊下，政府全力拼紓困，國銀對中小企業放款也創下史上三新高！金管會銀行局10日公布，2020年7月底國銀對中小企業放款餘額上衝7兆3,929億元創下史上新高、7月單月大增1,488.54億元，也創下歷月最高，且今年前7月對中小企業放款新增4,950億元也已經打破歷年全年紀錄，一舉超越2010年全年的4,721億元。

金管會銀行局副局長林志吉表示，今年前7個月來看，國銀對中小企業新增放款大增4,950億元，已超越金管會設定的全年目標3千億元，等於提前達陣、目標達成率165.01％。上一次國銀對中小企業的最高放款金額，是在2010年整年的4,721億元，今年已再刷新紀錄。

林志吉表示，今年前7月國銀對中小企業放款戶數達38萬3千戶，較去年底的29萬1千戶，增加9萬2千戶。就個別銀行來看，據銀行局統計，今年前7月新增放款量前3大銀行，依序為合庫銀行的641.39億元、台企銀的473.23億元、玉山銀行的417.98億元。

林志吉指出，今年放款會衝高主要是疫情影響下，中小企業資金需求大，另外，政府紓困貸款、央行專案轉融通案陸續推出。目前央行所提供的2,000億元中小企業專案貸款還有額度，據央行公布資料，截至8月11日已受理12萬戶、受理金額達1,200億元，加上9月至今受理情形，也約1,400億元，因此還有約600億元額度。

此外，根據銀行局統計，截至7月底止，中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為64.49％，占民營企業放款餘額比率為66.79％，分別較6月底比率增加0.59及0.53個百分點；中小企業放款平均逾期放款比率為0.39％，較6月底減少0.01個百分點。

(工商 )