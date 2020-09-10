中國手機出貨量重現生機，隨著華為因為實體清單影響，等同於被迫退出中國手機市場，通路庫存恢復健康，加上5G手機價格逐漸走低，也帶動買盤回籠，根據中國信通院資料顯示，8月中國手機整體出貨量為2,690.7萬支，比7月的低點大增20.6％，5G手機出貨量上升至1,617萬支、月增16.2％。

中國手機市場在COVID-19疫情趨緩、各類活動重啟之後，在供應鏈與貨運順利配合下，4月手機整體出貨量雖然一度衝高至4,000多萬支，但接下來出貨量反而一路走跌，7月下滑至2,230萬支，只比供應鏈尚未完全復工時的3月好一些，5G手機出貨量更首度出現月減，可見中國手機市場開始出現庫存壓力。

隨著美國管制華為取得晶片等關鍵零組件的範圍越來越大，庫存耗盡後，華為將等同於被迫退出手機市場，中國手機通路庫存明顯下降，帶動8月手機出貨量出現小幅回溫，根據中國信通院資料顯示，8月整體出貨量回到2,690.7萬支，比上個月增加460萬支，但是比起去年中國手機市場出貨量多數月份都穩定維持在3,000萬支以上，顯然中國手機市場還沒有回到常軌，不過業界人士表示，需求已經看見曙光。

而在中國5G手機出貨量方面，根據中國信通院資料顯示，8月出貨量來到1,617萬支，比7月僅有1,391萬支增加了226萬支，然而比起6月的今年最高點1,751萬支來說，仍有134萬支的差距。這或許也暗示，目前中國5G手機主流陣營Android所推出的產品，價位帶還不能符合大多數消費者的預期，然而新的低價5G手機晶片組即將登場，可望刺激新的買氣上升。

(工商 )