總統府發言人丁允恭爆出性醜聞、逼墮胎事件後，長期倡議性平、指控藍營民代性騷，目前身兼立法院性別平等委員會委員的綠委范雲，今天晚間終於對丁允恭事件做出回應，她說，身為性騷擾受害者，不是就得成為「性騷擾糾察大隊長」，「個人感情關係中的是非，非屬我評論的範圍。」

總統府發言人丁允恭遭前記者女友指控，在擔任高雄市新聞局長期間連劈4女，且數度在上班時間要她進去局長辦公室做愛，造成3度懷孕，但被丁允恭以影響政治前途為由要求墮胎。醜聞爆出後，丁允恭請辭總統府發言人獲准。

由於目前民進黨內，對於性別平等議題著歷最深的立委，以范雲最具代表性，她除了是目前立法院性別平等委員會的委員，日前還強力指控國民黨立委陳雪生在立院議場抗議期間，與她的身體有摩擦，直指陳雪生是「恐龍時代噁男」、「電車癡漢」，還要求藍營立委蔣萬安出面對此事做出表態，

不僅如此，范雲還一度鎖定國民黨立委林奕華指控說，林奕華辦公室在去年曾發生助理涉嫌性侵女志工的醜聞，質疑林奕華嚴重欠缺性別平等意識，不適任擔任立法院性平會委員，因此提案要求停止聘任林奕華擔任性平會委員。

然而，當丁允恭爆發性醜後，范雲昨天面對記者聯繫詢問看法時，僅由助理出面回電表示她人正在電視台錄影，稍晚會再電，但截至今天，都未有回覆。直到晚間，范雲透過臉書對此事表達意見。

范雲表示，沒有在第一時間點回應的原因是，我過去一向不公開評論個人情感。而這兩天的報導，有幾點值得討論的是：第一，私人感情關係如果涉及權勢性騷擾或性侵，那的確可能是公共議題。第二，記者與新聞發言人之間的關係該如何界定，需要反思。第三，政府辦公室不該公器私用，這應該已經是公民共識。

范雲接著說，「我對於一直要求我評論也是感到有趣」，有些人說，因為她抗議陳雪生性騷擾，所以對於丁允恭事件也需要評論，「我不同意一個性騷擾受害者就要成為性騷擾糾察大隊長，到處負責舉發性騷擾行為」。

范雲說，性別界沒有誰能代表誰，但我會希望大家都為性別教育跟性別運動貢獻一份心力。未來她將持續關注性教育、性平教育與情感教育的推動，這部份是我重要的使命。至於個人感情關係中的是非，則非屬我評論的範圍。

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(中時 )