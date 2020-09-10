西藏軍區密集實彈演習，央媒罕見披露詳情，印度看懂了沒？

在中印邊境緊張情勢升高之際，國際媒體紛紛猜測兩國衝突可能升高為戰事。印媒傳出未經證實的消息稱，大陸解放軍在實際控制線上已集結了5萬多名士兵和近150架戰機，同時部署了火箭彈與導彈。不過，雖然陸方軍事部署動作極大，但印方高層不認為這是戰術行動，而是北京在為難以預知的狀況做充足準備，目前雙方仍未達到衝突的門檻。

《印度時報》指出，儘管北京與新德里正在密切兩國邊境的最新發展，例如解放軍企圖接近印度前沿哨所，將戰略高地上印軍推回其實控線。但有觀點認為，陸方的行動是謹慎地緩步推進，相關的部署還不是戰術推進，但未來有可能在邊界地區製造一場武裝衝突。印方已向陸方傳達明確訊息，任何企圖破壞其實控線周邊前沿哨所的企圖，都將被視為一種敵對行為，將引發印軍以專業的方式進行回應。

報導說，印度官員提供的情報指出，解放軍在實控線相距不遠的範圍內，已經集結了約5萬名士兵及地對空導彈與大量的火箭彈，另有近150架戰鬥機部署在實控線附近，這是該地區最大規模的部隊。

《印度時報》分析稱，陸方部隊的集結自5月初在西藏進行軍事演習時便已開始，至今部署的部隊數量持續增加。印度方面仍不知道北京在此時刻進行這麼大規模部署的動機。有評估認為，解放軍並非由當地軍事指揮官控制，而是直接由北京直接指揮。例如在班公湖南岸新的衝突地區，解放軍不斷推進試探印方前沿陣地的反應，很顯然是在北京直接指揮下進行的。

報導說，除了試圖接近印度在楚舒爾的前線陣地外，解放軍還試圖運送輕型坦克和步兵戰車跨越實控線，但遭到印度部隊以較大型坦克的封鎖前進路線。5月初解放軍控制4指嶺並建立據點後，印軍就無法進入8指嶺建構防禦工事，目前班公錯北岸的情勢依然緊繃。

(中時新聞網)