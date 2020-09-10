德國著名的陸戰武器開發商「萊茵金屬」(Rheinmetall )在2018年推出了「山貓式」步兵戰車(Lynx IFV)，具有匿蹤與抗彈的稜角外型，造型相當的科幻。如今盼到了第1張外銷大訂單

，匈牙利國防部與萊茵金屬公司簽約，將購買218輪山貓步兵戰車，總價為20億美元。

防衛世界(Defense World)報導，該合約協議現在布達佩斯完成簽署，內容包括218輛山貓步兵戰車(編號KF41)，和9輛布法羅裝甲搶修車(Buffalo ARV)。當然，合約也包括戰車模擬器、培訓和指導，以及最初的後勤零件供應和維護。

萊茵金屬表示，山貓步兵戰車將配備有人操作的30公釐快砲砲塔，它的砲塔已進行匿蹤化設計。

生產分成2個梯次，第1梯次全部在德國生產，匈牙利將接46架山貓戰鬥車以及9輛布法羅裝甲搶修車，這部分的交付工作，將在12023年初完成。

Rheinmetall Lynx KF41 IFV

第2梯次則在匈牙利生產，數量為172輛。為此，匈牙利政府與萊茵金屬公司，於2020年8月達成協議，將成立一家合資企業，負責在匈牙利建立生產設施，並由一家當地公司提供資金。

山貓步兵戰車也曾參與美國陸軍的步兵戰車競標，是美國雷神公司，尋找萊茵金屬合作，然而他們沒有能趕在競標時限內，完成必要手續，導致喪失資格。不過美國陸軍重新開標，所以仍然有機會爭取美國的訂單。

(中時新聞網)