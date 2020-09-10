總統府發言人丁允恭遭爆同時劈腿4女，更在辦公室「播種」，事後怕影響自己仕途，要求懷孕的女方墮胎，甚至在女方有新戀情的情況下，用照片威脅糾纏，對此民進黨不分區立委、女權鬥士范雲在沉默一天後終於回應，卻讓網友更火大。

針對丁允恭性醜聞風波，民進黨婦女部與多名女權立委卻三緘其口，引發質疑。范雲今天(10日)回應，表示自己原則是不對私人領域的感情做評論，除非有涉及性騷擾、性侵等公共議題。

被問到對於受害女性有什麼建議，范雲表示這位女性若感情有受到傷害可以去找她，她可以引介相關專業團體提供協助，若該女認為有權勢性騷擾，專業的婦女團體也能進行協助。

范雲表示，婦女團體關注的議題是性騷擾、性侵、非合意性交、家庭暴力與公開場合的性別歧視、影響女性參政等情形，至於個別女性受害，應該交給相關團體關心。

范雲說，不論藍綠或第三勢力，這類個人感情議題自己不會在真相大白前做出評論，至於丁允恭遭爆台大荒淫史，范雲也表示，「聽說」的事情她無法評論。

不少網友看到後大酸：「范雲完全不敢批評」、「女權遇到民進黨就轉彎了」、「不敢罵，怕下次不分區就被拔掉了」、「范雲才剛從兼職轉正 怎麼敢批評學長」、「能當到立委不簡單，大家不要為難范老師啦」、「連賴品妤都比她強」、「社民黨主席被招安進民進黨後，整個人就走鐘了」、「有夠雙標的回應」、「很標準的女權自助餐」。

丁允恭醜聞爆發後，民進黨婦女部與女權立委范雲始終保持沉默，糗的是，民進黨婦女部在事件前一天才PO文譴責權勢性侵，並讚揚范雲正在與民間團體合作，提倡加重刑責。而范雲在同一天貼文力挺賴品妤，遭網友湧入留言質問為何不評論丁允恭，但范雲僅對支持她PO文的網友回應，對於有關丁允恭留言一律無視，遭網友嘲諷「目不識丁」。

(中時新聞網)